بعد زيادة وزنها.. روبي تثير الجدل على السوشيال ميديا بفستان قصير

تصدرت الفنانة المصرية روبي تريند السوشيال ميديا وذلك بعد إحيائها حفلا غنائيا في جدة.

أطلت روبي في الحفل بفستان أسود قصير من خامة المخملي، مكشوف الكتفين مزين بشكل "فيونكة" كبيرة على الجانب الأيمن كشف عن زيادة وزنها.

ولاحظ المتابعون من خلال صورها بالفستان الأسود، بينما اختلف البعض على زيادة وزنها، ولكن السبب في ظهورها بوزن زائد هو تصميم الفستان القصير.

وكانت تركت روبي شعرها القصير ينسدل ناعما على كتفها.

وقدمت روبي خلال الحفل مجموعة من أغانيها وسط تفاعل كبير من الحضور ومنها أغنيات "ليه بيداري كده" و"حتة تانية" و"إنت عارف ليه" وغيرها من أغانيها الشهيرة.