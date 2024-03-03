رئاسة مركز الخارجة: قطع المياه عن عدة أحياء بالمدينة اليوم

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، عن خروج محطة الزهراء الغربية اليوم الأحد اعتبارا من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً، خارج الخدمة لعمل صيانة في المحطة، وهو ما يتسبب في ضعف المياه بحي الأمل وحي السلام بمدينة الخارجة.



ووجه جهاد المتولي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة العاملين بالوحدة المحلية وشركة مياه الشرب بمتابعة أعمال الصيانة لضمان سرعة عودة الخدمة المقدمة للمواطنين مرة أخرى بأسرع وقت وتذليل كافة العقبات أمام العاملين.



وطالب رئيس المركز جميع المواطنين بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة أخرى بعد الانتهاء من أعمال الصيانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم 125.





وناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالوادي الجديد المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب، حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة للمواطنين خلال فترة الانقطاع٠