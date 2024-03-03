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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طبيب الزمالك: زياد كمال جاهز.. وهذا موقف "إبراهيما نداي"

صدى البلد

أكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن زياد كمال أصبح جاهز من الناحية الطبية، مشددا على أن قرار مشاركته في مباراة سوار الغيني يرجع إلى البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق.
 
وقال أسامة في برنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة الزمالك: "حرصنا على تجهيز أحمد فتوح بشكل كامل قبل الدفع به في المباريات وهو ما حدث بعد مشاركته في مباراة الداخلية وظهوره بشكل مميز".

وأضاف: "إبراهيم نداي يخوض المرحلة الأخيرة من التأهيل ومن المحتمل أن يشارك في التدريبات الجماعية بعد نهائي كأس مصر".

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