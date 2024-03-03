عوامل تؤدي إلى تلف بطارية السيارة مبكرا

تعتبر بطارية السيارة من أهم الأجزاء الحيوية فهي بمثابة قلب السيارة وجوهرها الأساسي، فالسيارة بدون وجود البطارية لا يمكنها التحرك من مكانها، لذلك تحتاج عناية خاصة ومتابعة دورية حتى لا تتفاقم مشاكلها وتتوقف بشكل مفاجئ.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" ابرز أسباب تؤدي إلى تلف بطارية السيارة.

أسباب تؤدي لتلف بطارية السيارة مبكراً

اتساخ وتآكل اطراف البطارية، دم إحكام ربط الكوابل بأطراف البطارية يؤدى إلى مقاومة عالية عند الأطراف وبالتالي تقل كفاءة شحن البطارية ثم يقل فرق الجهد المطلوب للتشغيل.

تؤدي الزيادة المفرطة في إحكام ربط البطارية سواء كان عند حواف التثبيت السفلية أو العليا فإن ذلك ربما يؤدى إلى حدوث كسر أو شق في صندوق البطارية.

شحنات الكهرباء الزائدة، قد يحدث ذلك نتيجة عطل منظم الكهرباء بالسيارة.

عدم تنظيف البطارية، يجب أن نقوم بتنظيف اقطاب البطارية من وقت إلى آخر، حتى تتجنب مخاطر عوامل التعرية و الأملاح المعدنية التي تتكون بفعل الرطوبة

عدم شحن البطارية بالكامل، في حالة عطل أو عدم ضبط منظم الكهرباء بالمركبة او ارتخاء سير المروحة فإن ذلك يؤدى إلى عدم شحن البطارية شحناً تاماً الشيء الذى يؤدى إلى تكوين طبقة أملاح.

تاريخ الصلاحية، من الأسباب التي تؤدي إلى تلف بطارية السيارة عدم اتباع الموعد الصحيح لتغييرها، ويصل متوسط عمر بطارية السيارة هو لسنتين أو ثلاث سنوات وبعض الأنواع قد تستمر لمدة خمس سنوات ويفضل الاحتفاظ بالضمان في حالة حدوث أي مشكلة يمكنك اللجوء إلي المصنع بسهولة.

شاحن الهاتف وكاسيت السيارة، يعتبر شاحن السيارة والأنظمة الصوتية من الأشياء الضرورية داخل سيارتك، ولكن من الأفضل أن تقوم باستخدامهم بحرص، نظرًا للحفاظ على قوة الطاقة الكهربائية الخاصة بسيارتك.