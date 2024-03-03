مجلس الأمن يعرب بالإجماع عن قلقه العميق بشأن مجـ.زرة المساعدات في غزة

أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي في بيان، مساء السبت، عن "قلقهم العميق إزاء التقارير التي تفيد بأن أكثر من 100 شخص فقدوا حياتهم خلال تلقيهم مساعدات في غزة"، وذلك تعليقاً على المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي شمال القطاع الخميس.

جاء ذلك في بيان قدمته الجزائر، ووافق عليه أعضاء مجلس الأمن بالإجماع.

وحث أعضاء المجلس إسرائيل على إبقاء المعابر الحدودية مفتوحة أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتسهيل فتح معابر إضافية لتلبية الاحتياجات الإنسانية على نطاق واسع، ودعم التوصيل السريع والآمن لمواد الإغاثة إلى الناس في جميع أنحاء قطاع غزة.

وشدّد أعضاء المجلس على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.

وكرّر أعضاء المجلس مطالبتهم أطراف النزاع بالسماح وتسهيل وتمكين إيصال المساعدة الإنسانية على نطاق واسع إلى السكان المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة بشكل فوري وسريع وآمن ومستدام ودون عوائق.

وذكر البيان أن "جميع أطراف النزاعات يجب أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء".

ودعا البيان "جميع الأطراف إلى الامتناع عن حرمان السكان المدنيين في قطاع غزة من الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي لا غنى عنها لبقائهم، بما يتفق مع القانون الإنساني الدولي".