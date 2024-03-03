نصائح هامة لتزويد مياه الردياتير في السيارة وأسباب نقصانه

يعتبر الردياتير من أهم الأجزاء داخل السيارة، وتعتبر مهمته تبريد وخفض درجة حرارة المحرك، وعند تعرضه لمشكلة تعيق عمله بصورة سليمة مثل التوقف أو التلف سيؤدي ذلك لارتفاع حرارة المحرك وتلفه.

لذلك يجب التأكد من مستوى المياه داخل الردياتير باستمرار لضمان سلامة محرك السيارة.

أهم النصائح لتزويد مياه الردياتير في السيارة

الكشف عن مياه الردياتير، وينصح بعدم فتح غطاء الردياتير ولا غطاء قربة المياه في المحرك عندما يكون ساخناً، لتتجنب اندفاع الماء الساخن من الردياتير، وتفادي حدوث حروق بالغة، فينصح الخبراء بتجنب فتح الغطاء إلا عند التأكد من انخفاض مستويات الحرارة في السيارة.

اختيار الوقت المناسب، ويفضل تزويد مياه الردياتير خلال فترة الصباح الباكر، وقبل إدارة المحرك وتشغيله، يتم فحص مياه الردياتير، وتزويدها في حالة نقصانها.

بعد انخفاض درجة حرارة المحرك، قم بفك غطاء قربة المياه في المحرك وقم بزيادة الماء إليها حتى يصل الى العلامة العليا فيها max

عند إضاءة اللمبة الخاصة بالحرارة في التابلوه، فيتم إطفاء السيارة حتى تهدأ، ثم إعادة تدويرها مرة أخرى قبل وضع المياه في الردياتير

قم بفك غطاء قربة المياه ببطيء لتفريغ ضغط الهواء المتواجد في داخلها

أسباب نقص مياه الردياتير من محرك السيارة:

وجود عطل في منظم الحرارة (الثرموستات) الموجود بالسيارة

عطل في مضخة الماء أو المروحة المسؤولة عن تبريد السيارة.

حدوث ثقب داخل الأنابيب المقاومة للحرارة والبرودة الموجودة داخل الردياتير.

وجود كمية من الهواء داخل نظام التبريد.

إهمال متابعة مستوى الماء داخل الردياتير

تسريب في الغطاء أسفل الردياتير.