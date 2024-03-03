مطربة شهيرة تصفع فنانة هندية بسبب سؤال على الهواء.. ما هو؟

خلال عرض مباشر لبرنامج "Public Demand"، حضر المشاهدون مشادة كلامية حادة بين المغنية الباكستانية الشهيرة شازيا منظور والفنانة الكوميدية شيري نانها انتهت بصفعات حادة غير متوقعة.

وقعت الحادثة بعد أن طرحت نانها سؤالًا مازحًا على شازيا منظور حول "شهر العسل".

ماذا حدث ؟

وقالت نانها: "بعد الزواج، سأخذك إلى مونت كارلو لقضاء شهر العسل. هل يمكنك إخباري بالصف الذي تريدين حضوره؟" في إشارة لموقف سابق، مما أثار غضب منظور وأدى إلى تطور الموقف إلى مشاجرة غير متوقعة.

في مقطع الفيديو الذي انتشر على الإنترنت، ظهرت منظور وهي توجه عدة صفعات لنانها وتوبيخها على تصرفها.

وأعربت منظور عن استيائها وغضبها بسبب طريقة السؤال واعتبرته انتقادًا للمرأة.

وأشارت إلى أنها تعتبر الأمر بجدية وليس مزحة كما اعتادت القيام به في الماضي.

تدخل المضيف محسن عباس حيدر لتهدئة الوضع وتذكير نانها بأهمية الالتزام بالسيناريو وتجنب الارتجال خلال البرنامج لتجنب وقوع حوادث مشابهة في المستقبل.

أثار الفيديو تكهنات حول صحة الحادثة، مما دفع البعض إلى التساؤل عما إذا كانت المشادة مخطط لها مسبقًا أم لا.