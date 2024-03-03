أخبار الفن| موعد جنازة وعزاء حلمي بكر.. وتصريح صادم من خال أرملته

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سيبوني أموت..خال أرملة حلمي بكر يروي اللحظات الأخيرة في حياة الموسيقار الراحل
كشف خال سماح القرشي أرملة الموسيقار الراحل حلمي بكر، عن اللحظات الأخيرة قبل وفاته .
تعرف على موعد ومكان عزاء الموسيقار الراحل حلمي بكر
أعلنت أسرة الموسيقار الراحل حلمي بكر عن موعد العزاء، حيث تشيع جنازته عصر اليوم من مسجد النور.
وصول نجل حلمي بكر لمطار القاهرة تمهيدا لدفن والده
وصل هشام نجل الموسيقار الراحل حلمي بكر إلى مطار القاهرة الدولي، لتوديع جثمان والده ودفنه إلى مثواه الأخير.
بعد وصول نجله.. موعد تشييع جنازة حلمي بكر
اعلنت نقابة الموسيقيين موعد جنازة الموسيقار الراحل حلمي بكر، والتي تقام جنازته اليوم بعد صلاة العصر من مسجد النور.