أخبار الفن| موعد جنازة وعزاء حلمي بكر.. وتصريح صادم من خال أرملته

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كشف خال سماح القرشي أرملة الموسيقار الراحل حلمي بكر، عن اللحظات الأخيرة قبل وفاته .





أعلنت أسرة الموسيقار الراحل حلمي بكر عن موعد العزاء، حيث تشيع جنازته عصر اليوم من مسجد النور.





وصل هشام نجل الموسيقار الراحل حلمي بكر إلى مطار القاهرة الدولي، لتوديع جثمان والده ودفنه إلى مثواه الأخير.





اعلنت نقابة الموسيقيين موعد جنازة الموسيقار الراحل حلمي بكر، والتي تقام جنازته اليوم بعد صلاة العصر من مسجد النور.