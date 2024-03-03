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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تعرف على موعد ومكان عزاء الموسيقار الراحل حلمي بكر

حلمي بكر
حلمي بكر

أعلنت أسرة الموسيقار الراحل حلمي بكر عن موعد العزاء، حيث تشيع جنازته عصر اليوم من مسجد النور.

ويقام عزاء الموسيقار الراحل حلمي بكر، اليوم الأحد، بعد صلاة العشاء في مسجد الحامدية الشاذلية.

ووصل منذ قليل هشام نجل الموسيقار الراحل حلمي بكر إلى مطار القاهرة الدولي، لتوديع جثمان والده ودفنه إلى مثواه الأخير.

ومن المقرر أن يلقي هشام نظرة الوداع على والده الموسيقار حلمي بكر، في مستشفى السلام العام، التي وضع بها في ثلاجة حفظ الموتى صباح امس السبت.

ونعت الفنانة أصالة الموسيقار حلمي بكر، وذلك بنشر صورة لها معه، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وعلقت “أصالة” على الصورة قائلة:"الله يرحمه ويغفرله ويضل ذكره باقي بأعماله الخالدة وفنه الخاص أستاذنا الكبير حلمي بكر صار بين إيدين خالقه وهو أرحم الراحمين".

حالة كبيرة من الجدل أثيرت بعد رحيل الموسيقار حلمي بكر، ليلة اول امس الجمعة 1 مارس، في أحد المستشفيات بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية.

وأصر نجله على عدم دفنه حتى عودته من أمريكا، وحاولت أرملة بكر بدفنه، وأعلن نجل  الراحل عن تأجيل دفن وجنازة والده وذلك لحين عودته من أمريكااليوم ، وقد صرح في تصريحات صحفية وقال:" محدش هيدفنه ويودعه غيري أنا أجلت الدفن لبكرة لما أرجع".

بمزيد من الحزن والأسى، نعى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب الفنان الكبير والملحن العظيم، الموسيقار حلمي بكر، الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض.

وقال أبو العينين: نودع فنانًا عظيمًا،  أثرى الحياة الفنية بجميل الألحان وأعذب السيمفونيات التي شكّلت جزءً أصيلًا من تاريخ الموسيقى العربية وعبرت عن هوية مصر السمعية وشخصيتها الفنية.

وأضاف أبو العينين: إن ما تركه الموسيقار الراحل من تاريخ موسيقي، ومسيرة فنية سيظل ملهمًا لكثير من الأجيال القادمة التي تتخذ من الفن سبيلًا وأملًا للرُقي والسمُو والذوق الأصيل، فقد كانت رسالته حاسمة في تثبيت أسس الأصالة الفنية والتمسك بمفردات الموسيقى المصرية والطرب الأصيل.

واختتم: خالص العزاء لأسرة الموسيقار الراحل حلمي بكر، ولنقابة الموسيقيين، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وكشف الفنان خالد بيومي، نقيب المهن الموسيقية بالشرقية وأمين الصندوق بالنقابة العامة، تفاصيل أزمة نقل جثمان الموسيقار حلمي بكر، من محافظة الشرقية إلى القاهرة.

حلمي بكر الموسيقار الراحل حلمي بكر عزاء الموسيقار الراحل حلمي بكر مسجد الحامدية الشاذلية

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تعرف على موعد ومكان عزاء الموسيقار الراحل حلمي بكر

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