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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل تجسّس على الزعيم «كيم»|قمر كوري جنوبي يرسل صورًا دقيقة لوسط بيونج يانج

قمر صناعي كوري جنوبي
قمر صناعي كوري جنوبي

نجح أول قمر صناعي كوري جنوبي للتجسس العسكري في إرسال صور "جيدة الدقة" لوسط العاصمة الكورية الشمالية، بيونج يانج، إلى سيول بعد إطلاقه في ديسمبر الماضي.

ونقلت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية عن مصادر عسكرية قولها إنه جرى وضع أول قمر صناعي للتجسس العسكري الكوري الجنوبي في مداره من قاعدة فاندنبرج لقوة الفضاء في كاليفورنيا في 2 ديسمبر، مما سمح للبلاد بالحصول على صور عن جيش وقيادة كوريا الشمالية من الأقمار الصناعية بشكل مستقل.

وأضافت المصادر أن القمر الصناعي الكهروضوئي والأشعة تحت الحمراء يرسل إلى الوطن صورًا للمناطق الكورية الشمالية، بما في ذلك بيونج يانج، في إرسال تجريبي.

وقال مصدر عسكري "بالنظر إلى نتائج التعديل على صور الأقمار الصناعية التي تم بثها مؤخرا، فإن الدقة جيدة كما كان متوقعا".

وأشار المصدر إلى أن “المنطقة المركزية في بيونج يانج والسفن في أحد الموانئ مرئية بوضوح”.

وأوضحت مصادر أخرى أن الصور التي يجري إرسالها حاليا تحتاج إلى بعض التعديلات المكثفة، لكن من المتوقع أن يرسل القمر الصناعي صورا عالية الدقة بدءا من الشهر المقبل.

ولم تحدد المصادر الأشخاص الذين تم تصويرهم في الصور بالتحديد، وذلك لأسباب استخباراتية.

ويضم وسط بيونج يانج مبنى المقر الرئيسي لحزب العمال الكوري، حيث يقع مكتب الزعيم كيم جونج أون.

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