هل تستمر الحكومة في وقف تخفيف الأحمال الكهربائية بعد رمضان؟.. البرلمان يتدخل

تصدّرت محركات البحث “جوجل نيوز” خطة الحكومة لوقف تخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان والتى أعلنت الحكومة فى خبر سار للمواطنين عن قرارها بوقف تخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان .

إلا أن التساؤل الذى فرض نفسه فى الشارع المصرى بين المواطنين هل من الممكن أن يستمر قرار الحكومة بشأن وقف تخفيف الأحمال الكهربائية بعد شهر رمضان ، وهذا ما رد عليه المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، والذى أكد إعادة تخفيف الأحمال الكهربائية، بعد نهاية شهر رمضان.

وذلك إثر سؤال من الإعلامي عمرو أديب، حول سبب تخفيف الأحمال الكهربائية: "إحنا جالنا 10 مليارات دولار ليه هنرجع تخفيف الأحمال بعد شهر رمضان تاني".

وقال الحمصاني: إن الدولة ستدير هذه الأموال بالطريقة المثلى وهناك عدد من الأولويات ومنها الكهرباء، ولكن سيتم إعادة تخفيف الأحمال مرة أخرى بعد انتهاء شهر رمضان.

وقال الحمصاني، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إن الحكومة حريصة أن تصل لمرحلة انتهاء تخفيف الأحمال الكهربائية.

وأكد الحمصاني أن هناك استهلاكاً متزايدًا على الكهرباء في ظل تنفيذ عدد من المشروعات القومية، فضلا عن أن الوقود الذي يستخدم في تشغيل محطات الكهرباء يتم استيراده من الخارج.

تحرك برلمانى لوقف تخفيف الأحمال الكهربائية بعد رمضان

وتقدم الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى بطلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية للاستمرار فى وقف تخفيف الأحمال الكهربائية بعد شهر رمضان.

وتساءل خلال طلب الإحاطة : لماذا لا يستمر قرار الحكومة بوقف تخفيف الأحمال الكهربائية طوال العام خاصة أنه تم اتخاذ هذا القرار خلال شهر رمضان رغم أن استهلاك الكهرباء يكون أكبر خلال هذا الشهر المبارك ؟ ولماذا لاتعلن الحكومة عن الأسباب الحقيقية إلى وراء ظاهرة تخفيف الأحمال الكهربائية ؟

كما تساءل الدكتور إيهاب رمزى قائلاً : ماذا فعلت الحكومة فى ظاهرة سرقة التيار الكهربائى والتى تصل إلى مليارات الجنيهات ؟ وهل إذا نجحت الحكومة فى القضاء على هذه الظاهرة سيتم المساهمة فى وقف تخفيف الأحمال الكهربائية؟ مطالباً من الحكومة ترشيد استهلاك الكهرباء داخل مختلف الوزارات ودواوين المحافظات ومختلف الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية.

وقال الدكتور إيهاب رمزى : للأسف الشديد الحكومة تتخذ قرارات لتخفيف الأحمال الكهربائية فى الوقت الذى يوجّه فيه مخالفات صارخة تتعلق بملف عدم ترشيد الكهرباء فهناك أعمدة الإنارة المستمرة فى الإضاءة طوال النهار وللأسف الشديد يتم قطع الكهرباء عنها ليلاً وهناك إضاءة مستمرة للكهرباء أسفل الكبارى.