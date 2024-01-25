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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بشأن قطع الكهرباء.. المواعيد الجديدة لتخفيف الأحمال| اعرف توقيت منطقتك

المواعيد الجديدة
المواعيد الجديدة لتخفيف أحمال الكهرباء

انتهت خطة تخفيف أحمال الكهرباء من الساعة 2 عصرا إلى 5 المغرب بسبب انتهاء فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول، ليبدأ اليوم الخميس 25 يناير 2024، خطة جديدة في أوقات تخفيف أحمال الكهرباء.

تخفيف الأحمال، المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء بمحافظات الجمهورية لمدة 13 ساعة يومياً - الجمهور الإخباري
المواعيد الجديدة لتخفيف أحمال الكهرباء

المواعيد الجديدة لتخفيف أحمال الكهرباء

وبدأت اليوم شركات توزيع الكهرباء البالغ عددهم تسعة على مستوى الجمهورية، تنفيذ تعليمات الشركة القابضة للكهرباء بشأن مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء لمدة 6 ساعات يوميًا فقط، لتبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الخامسة عصرًا.

وأخطرت الشركة القابضة للكهرباء، شركات توزيع الكهرباء في المحافظات بتنفيذ المواعيد الجديدة لـ تخفيف الأحمال لمدة 6 ساعات فقط، بدءا من الساعة 11 صباحا حتى 5 عصرا، والتي أقرها مجلس الوزراء بدلًا من التخفيف 12 ساعة من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 12 منتصف الليل، على أن تكون مدة القطع 60 دقيقة فقط.

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وينشر “صدى البلد”، مواعيد العمل الجديدة وجداول تخفيف أحمال الكهرباء بشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى محافظات الجمهورية: “شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، القناة لتوزيع الكهرباء، شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، البحيرة لتوزيع الكهرباء، مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، ومصر العليا لتوزيع الكهرباء” اعتبارًا من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 5 عصرًا لمدة 6 ساعات يوميًا تتوزع كالآتي:

التعامل مع انقطاع الكهرباء

ويذكر أن هناك عدة نصائح قدمتها الشركة القابضة لكهرباء مصر للمواطنين لترشيد استهلاك غسالة الملابس للكهرباء في فصل الصيف:

  • شغل الغسالة بكامل حمولتها لأنها ستستهلك نفس كمية الطاقة.
  • استخدام درجة حرارة مناسبة طبقًا لدرجة اتساخ الملابس.
  • المحافظة دائمًا على تنظيف مصفاة مياه التغذية والتصريف.
  • جفف الغسيل بأشعة الشمس ولا تعتمد على المجفف الكهربائي.
  • تنظيف فلتر الغسالة باستمرار لأن اتساخه قد يسبب رفع فاتورة الكهرباء.
  • شراء الغسالة الأكثر كفاءة والأقل استهلاكًا ويمكن معرفة ذلك من خلال بطاقة كفاءة الطاقة الملصقة على الغسالة.

ونوهت الشركة القابضة لكهرباء مصر للمواطنين بشأن زيادة خطر حدوث ماس أو حريق بسبب الكهرباء في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة والاستخدام الزائد للأجهزة التي تزيد من أحمال الشبكة الكهربائية.

وأكدت الشركة، أنه يجب على المواطنين الانتباه إلى بعض العلامات التحذيرية التي قد تشير إلى وجود خطر الماس الكهربائي، وهي:

  • رائحة الحريق أو الدخان الناجم عن الأسلاك الكهربائية المحترقة.
  • الأسلاك الكهربائية الساخنة أو الذائبة.
  • الصوت الناتج عن الأسلاك الكهربائية المتلفة.

ومن أجل تجنب حدوث الماس الكهربائي، ينصح المواطنين بإتباع الإجراءات الوقائية التالية:

  • توخي الحذر عند استخدام الأجهزة الكهربائية وتفادي استخدام الأجهزة المتهالكة أو القديمة.
  • تجنب لمس الأجهزة الكهربائية أو الأسلاك الكهربائية بيد مبللة.
  • فصل التيار الكهربائي عن الأجهزة فورًا عند ملاحظة سخونة الجهاز أو حدوث حركة اهتزازية زائدة.
  • عدم استخدام التوصيلات الخارجية الظاهرة والكابلات الكهربائية المكشوفة.
  • تجنب تحميل المقابس الكهربائية فوق طاقتها بتوصيل عدة أجهزة على مقبس واحد.
  • البعد عن تمديد الأسلاك الكهربائية عبر الأبواب والنوافذ وتحت السجاد.
  • استخدام كابلات كهربائية ملائمة لقيمة التيار المار فيها ومراجعة الأحمال الكهربائية والتأكد من ملائمتها للقواطع والأسلاك.
  • وناشدت المواطنين اتخاذ هذه الإجراءات الوقائية لتجنب حدوث الماس الكهربائي في فصل الصيف.
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