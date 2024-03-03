تزايد عبء الديون الأمريكية.. قفزة كبيرة كل 100 يوم

يتزايد عبء ديون الولايات المتحدة بوتيرة أسرع في الأشهر الأخيرة، حيث يزيد عبء الديون بنحو تريليون دولار كل 100 يوم تقريباً، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

تجاوزت ديون أمريكا 34 تريليون دولار في 4 يناير، وفقًا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية.

ووصلت إلى 33 تريليون دولار في 15 سبتمبر 2023، و32 تريليون دولار في 15 يونيو 2023، مسجلة زيادات كبيرة بوتيرة متسارعة.

قبل تلك الوتيرة المتسارعة في الزيادات، كانت الزيادة تستغرق حوالي ثمانية أشهر.

ويبلغ دين الولايات المتحدة، وهو مبلغ الأموال التي تقترضها الحكومة الفيدرالية لتغطية نفقات التشغيل، ما يقرب من 34.4 مليار دولار، ذلك حتى يوم الأربعاء الماضي.

واعتبر محللون أن تعاظم الديون يمثل خطرًا على الاقتصاد الأمريكي يجب أن تهدف الإدارات الأمريكية إلى خفضه.

