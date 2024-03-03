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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة بنها يشارك فى برنامج فولبرايت لقادة التعليم العالي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شارك الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها فى برنامج قيادات الجامعات المصرية الذى تنظمه هيئة فولبرايت في نسخته الخامسة بمدينة الغردقة بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي ، والدكتورة ماجى نصيف المدير التنفيذى لهيئة فولبرايت، ورؤساء الجامعات.

وقال " الجيزاوي" أن البرنامج جاء بعنوان " من المختبرات الي السوق، الابتكار وريادة الأعمال والتوظيف" ، واستعرض دور الجامعة لرعاية المبتكرين ورواد الأعمال وانشاء الحاضنات التكنولوجية لجعل الابتكار جزء أساسى فى دعم الاقتصاد المحلى والقومى، وذلك من خلال مايضمه البرنامج من محاضرات ومناقشات للاستفادة من تجارب وخبرات الأساتذة الأمريكيين فى تعزيز دور الجامعات فى ريادة الأعمال واستغلال الموارد المتاحة والمحيطة بالجامعة من أجل تحقيق التنمية المستدامة على كافة الأصعدة.

وأكد رئيس الجامعة على دعم القيادة السياسية للتعليم والبحث العلمى باعتباره محرك للاقتصاد القومى وتحقيق رؤية مصر 2030 ، والاهتمام بربط محتويات ومخرجات الأبحاث العلمية بالصناعة والتأهيل لسوق العمل المحلى والدولى. 

جدير بالذكر أن برنامج قيادات الجامعات المصرية هو منحة مقدمة من هيئة فولبرايت لرؤساء الجامعات، حيث تعد هيئة فولبرايت من أكبر وأقدم الهيئات بمنطقة الشرق الأوسط، وبرنامج من عدة برامج التبادل الثقافي للولايات المتحدة التي تهدف إلى تقديم منح دراسية وبعثات لتعزيز فرص تبادل الخبرات، وفتح مجالات متنوعة فى النواحى الأكاديمية والبحثية مع الهيئة.

جامعة بنها هيئة فولبرايت برنامج قيادات الجامعات المصرية دعم القيادة السياسية سوق العمل

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