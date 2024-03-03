بعد إزالة الحسنة.. أول ظهور لـ هند عبدالحليم يثير الجدل بالسوشيال ميديا|شاهد

شاركت الفنانة هند عبدالحليم، جمهورها، بفيديو، في أحدث ظهور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت هند بالصور بإطلالة جديدة بعد تصدرها التريند وإزالة الحسنة حيث ارتدت بالطو وفستانا قصيرا ونسقت عليه “بوت” طويلا حرصت على ارتداء السكارف الشتوي شمسية.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على المكياج الهادئ الذي يتماشى مع إطلالتها، كما تركت شعرها ينسدل دون ربطه.

وكانت آخر أعمال الفنانة هند عبدالحليم، مشاركتها في مسلسل "أزمة منتصف العمر" الذي تم عرضه عبر إحدى المنصات الرقمية، ويشاركها في بطولته كريم فهمي، ريهام عبدالغفور، رشدي الشامي، رنا رئيس، عمر السعيد، ركين سعد، سلوى محمد علي، هاجر عفيفي، ومن إخراج كريم العدل.س، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على المكياج الهادئ الذي يتماشى مع إطلالتها، كما تركت شعرها ينسدل دون ربطه.

وكانت آخر أعمال الفنانة هند عبدالحليم، مشاركتها في مسلسل "أزمة منتصف العمر" الذي تم عرضه عبر إحدى المنصات الرقمية، ويشاركها في بطولته كريم فهمي، ريهام عبدالغفور، رشدي الشامي، رنا رئيس، عمر السعيد، ركين سعد، سلوى محمد علي، هاجر عفيفي، ومن إخراج كريم العدل.