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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عضو بـ«خارجية النواب»: مصر تقود ملحمة جديدة لدعم الفلسطينيين

مجلس النواب
مجلس النواب

أكدت إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن مواصلة مصر اسقاط المساعدات جوا على قطاع غزة، يأتي استمرارا للجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لمساعدة الأشقاء في فلسطين لمواجهة المعاناة الإنسانية التي يتعرضون لها منذ في الـ 7 من أكتوبر الماضي.

وقالت «حارص» في تصريحات لها اليوم، أن الدولة المصرية قيادة وحكومة وشعبا لن ولم تتواني لحظة عن نصرة القضية ودعمها في مختلف المحافل الدولية، موضحة أن مصر تقود ملحمة وطنية جديدة في دعم القضية الفلسطينية وتوصيل المساعدات للقطاع.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى العراقيل التي تقوم بها قوات الاحتلال من أجل إعاقة انفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية، مشيرة إلى أن مصر مازالت تقوم بدورها الرائد والمحوري في منطقتها وفى دعم القضية وحماية الأشقاء والحفاظ على قضيتهم التي تسعي دولة الاحتلال لتصفيتها من خلال التهجير القسري أو الطوعي.

وأكدت أن مصر ترفض رافضا قاطعا التهجير القسري للأشقاء من قطاع غزة إلى سيناء أو الي أي أرض أخري، لأنه بمثابة إنهاء للقضية، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك من أجل وقف الحرب على غزة خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك.

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