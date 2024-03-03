حصيلة مفجعة جديدة لشهداء غزة.. وارتفاع عدد الأطفال بمستشفى كمال عدوان

أعلنت وزارة الصحة بغزة عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 30,410 شهيد و71,700 جريح منذ 7 أكتوبر الماضي وحتى الآن، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وأضافت وزارة الصحة بغزة أن الاحتلال ارتكب 9 مجازر في القطاع، راح ضحيتها 90 شهيدا و177 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

يأتي ذلك فيما ارتفع اليوم عدد الأطفال المتوفين بسبب سوء التغذية وعدم توفر العلاج والوقود بمستشفى كمال عدوان إلى 15.

وأمس، السبت، فارقت الطفلة الفلسطينية هبة زيادة الحياة وهي تنتظر جرعة حليب لسد جوع الرضيعة.

استشهدت الطفلة بسبب الجفاف وسوء التغذية، وفارقت الحياة في مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة.

وقال شهود من داخل مستشفى كمال عدوان: "هناك سوء تغذية، لا يوجد حليب، وإذا أردت أنا كأم أن أرضع طفلي بشكلٍ طبيعي لا يوجد غذاء يساعدني على ذلك لكي أقدم له الرضاعة الكافية والمشبعة".

ويوم الخميس المنصرم، شهد مستشفى كمال عدوان أيضًا استشهاد الرضيعة سحر الزبد، بسبب سوء التغذية والجفاف الشديد.

وسبق وحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" في 19 فبراير الماضي، من أن الارتفاع الحاد في سوء التغذية بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات في قطاع غزة يشكل "تهديدًا خطيرًا" على صحتهم في ظل مواصلة الجيش الصهيوني عدوانه على غزة.