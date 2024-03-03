عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب الملصق الإلكترونى.. تحرير 1640 مخالفة خلال 24 ساعة

صدى البلد

سحب رجال الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، 1640 رخصة مركبات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، خلال 24 ساعة.

ويسهم الملصق الإلكتروني في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص؛ حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.

ويساعد الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.

ويتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة؛ وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيا.

في السياق ذاته، قامت الأجهزة المعنية برفع 42 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، فضلا عن تحرير 532 مخالفة لقائدى الدراجات النارية؛ لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

الادارة العامة للمرور الدراجات النارية الكثافات المرورية الملصق الالكترونى تركيب الملصق الالكتروني دراجة نارية رجال الإدارة العامة للمرور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|تراجع حاد بأسعار الذهب خلال الساعات الأخيرة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

هبوط عنيف| تفاصيل أكبر ضربة للسوق السوداء.. ومفاجأة في سعر الدولار الآن

تراجعت 20% .. هبوط في أسعار اللحوم بالأسواق

2040 جنيها.. هبوط مفاجيء في أسعار الذهب اليوم بمصر

تجاوز التوقعات.. هبوط قوي بأسعار الذهب في مصر الآن

عكس التوقعات.. تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم

60 دقيقة للأمام.. حقيقة تغيير التوقيت قبل رمضان وموعد أذان المغرب والفجر

ترشيحاتنا

وصول وفدي قطر والولايات المتحدة إلى القاهرة للمشاركة في مباحثات الهدنة بغزة

سبب خفي لارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي السنة الماضية

تراجع كبير لجميع الأعيرة.. سعر الذهب الآن في مصر

هل التسمية قبل الوضوء شرط لصحته ؟.. أمين الفتوى يوضح

محمد صلاح: استبعاد محمد النني من معسكر المنتخب أمر طبيعي

تعذيب ورفض الذهاب للمستشفى| نجل حلمي بكر يتهم أرملة الفنان.. وهذه تفاصيل جديدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شمس الكويتية بشعر غجري تثير الجدل بإطلالة جريئة

قمر زي أمها.. ظهور ابنة أحمد السقا يشعل السوشيال ميديا|شاهد

بعد زيادة وزنها.. روبي تثير الجدل على السوشيال ميديا بفستان قصير

رقص وسط الشارع.. شرطي هندي ينظم المرور بطريقة غريبة|شاهد

فيديو

المصرية ميساء خليفة.. الشعب المغربي يطالب بمنحها الجنسية.. ما السبب؟|فيديوجراف

دراما رمضان 2024| طرح البرومو الرسمي لمسلسل الحشاشين

محدش يدفنه.. نجل حلمي بكر يستعين بمرتضى منصور.. ونقيب الموسيقيين: هجيب حقه

إعلان تسعير 7 سلع أساسية.. الحكومة تلزم التجار بهذا القرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: إمام الملحنين فيردي مصر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أمنية عبد الرحمن التي لم يعلنها أمام الرئيس

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ