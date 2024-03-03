حقيقة شراء مستثمر إماراتي لنادي الزمالك.. تفاصيل

كشف رجل الأعمال الإماراتي، خلف الحبتور، عن موقفه من الاستثمار في المجال الرياضي، سواء في مصر أو في أي دولة أخرى حول العالم.

وأوضح الحبتور خلال مقابلة في برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أنه يهوى لعب التنس، ولكن ليس لديه اهتمام بكرة القدم، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الاستثمار في المجال الرياضي يعتبر شيئًا ممتازًا.

وبالنسبة للأخبار التي ترددت حول شرائه نادي الزمالك، نفى الحبتور هذه الشائعات، مشيرًا إلى أنه لا يفهم كثيرًا من عالم كرة القدم، وقال: "مليش في الكورة".

وأكد أنه لا ينوي الاستثمار في مجال كرة القدم، نظرًا لقلة معرفته بها.