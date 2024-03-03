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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النائب العام يستعرض الكشوف ربع السنوية لنيابة استئناف القاهرة

المستشار محمد شوقي
المستشار محمد شوقي النائب العام

 التقى النائب العام المستشار محمد شوقي  رئيسَ الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة والمحامين العموم الأول والمحامين العموم لنياباتها الكلية؛ حيث عرضوا  الكشوف ربع السنوية، ونسبة إنجاز القضايا عن تلك الفترة وعن العام الميلادي المنقضي. 

كما عرضوا على  قضايا السنوات السابقة، ونسبة ما تم إنجازه منها، التي شهدت تقدمًا كبيرًا مقارنة بالأعوام الماضية. 

و تناول العرض كل ما يخص أعمال النيابات من حيث التصرف في المضبوطات وتنفيذ الأحكام. 

وقد أثنى  النائب العام  على الجهد المبذول من أعضاء النيابة العامة في أدائهم لمهام عملهم، على نحو يحقق العدالة الناجزة. 

يشار إلى أن  النائب العام قد التقى على مدار الأسابيع الماضية، كافة نيابات الاستئناف على مستوى الجمهورية، حيث عرضوا على  الكشوف ربع السنوية بدوائر نياباتهم.

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