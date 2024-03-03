شوبير يوضح حقيقة احتراف محمد عبد المنعم مدافع الأهلي

كشف الإعلامى أحمد شوبير، عبر برنامجه الإذاعى “مع شوبير” المذاع على إذاعة “أون سبورت”، عن وجود اهتمام من جانب نادى نانت الفرنسي وبعض الأندية الإسبانية بشأن التعاقد مع محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني.

وقال شوبير إنه حتى الآن لا توجد أى عروض رسمية وصلت إلى النادى الأهلى بشأن احتراف محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الأحمر.





وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز على نظيره يانج أفريكانز بهدف دون رد، خلال المباراة التي جرت بينهما أمس الأول، الجمعة، ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مباراته القادمة أمام الزمالك، في لقاء القمة الذي سيجمع بينهما في نهائي بطولة كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل الموافق 8 مارس الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وذلك على استاد الأول بارك بالسعودية.