عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير زراعي: منظمة «فاو» تدعم مصر بـ 71 مليون دولار |فيديو

منظمة الأغذية والزراعة
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

قال الدكتور أشرف كمال، الأستاذ في الزراعة، إن التعاون بين مصر ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في القطاع الزراعي ركيزة أساسية في إطار التعاون الدولي لمصر مع المنظمات الدولية، وتلعب دورًا محوريًا في تعزيز التنمية الزراعية، ما يُساهم في تحسين وتطوير الوضع الإطاري للأمم المتحدة والتنمية المستدامة، ويدعم تحقيق رؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة المحددة فيها.

تحقيق الأهداف التنموي


وأضاف "كمال" خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن البرنامج يدعم عمل الحكومة المصرية في تحقيق أهدافها التنموية، ويتواكب مع الاستراتيجيات القطاعية، بالإضافة إلى أن هذا البرنامج يدعم منظومة سلامة الأغذية والصحة النباتية والمشروعات المتعلقة بالزراعة الذكية مناخيًا والتنوع البيولوجي.

وأشار “كمال” إلى أن الميزانية التقديرية لبرنامج منظمة الفاو في مصر تبلغ حوالي 71 مليون دولار، ما يساعد في تحسين وحوكمة أنظمة مراقبة الأغذية والصحة النباتية، مضيفا أن البرنامج يعمل على تحسين إدارة الأراضي الزراعية والمياه والأسمدة والمبيدات والمدخلات الزراعية.


 

مصر منظمة الأغذية الزراعة الفاو التنمية الزراعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|تراجع حاد بأسعار الذهب خلال الساعات الأخيرة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

بعد تراجع الدولار بقوة.. انهيار جديد يضرب الذهب والجرام يخسر 215 جنيها

تراجعت 20% .. هبوط في أسعار اللحوم بالأسواق

2040 جنيها.. هبوط مفاجيء في أسعار الذهب اليوم بمصر

عكس التوقعات.. تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم

تراجع كبير لجميع الأعيرة.. سعر الذهب الآن في مصر

قرار عاجل ضد المتهمين بالاستعراض بسيارتين داخل محطة وقود فى الجيزة..فيديو

ترشيحاتنا

بيان رسمي من سوار الغيني حول مواجهة الزمالك .. تفاصيل

الفاو يعرب عن بالغ التقدير لدور القاهرة التاريخي لإدخال المساعدات لقطاع غزة

عقد عرفي ينتهي بكارثة.. ماذا فعل عامل لزوجته بعد شهرين من الزواج؟

يارب.. ماذا فعل المتهمون بإنهاء حياة المسئول العسكرى اليمني أمام المحكمة؟.. فيديو

محمد صلاح خارج معسكر منتخب مصر.. هل مازال غاضبا من حسام حسن؟

«خارجية الأردن» تدعو المجتمع الدولي للتحرك لوقف الإجراءات اللاشرعية لإسرائيل بالضفة والقدس المحتلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء جدا.. منة عرفة تشغل السوشيال ميديا .. شاهد

هتندم.. طبيب يحذر من خلع الكلسون لهذا السبب

القوات المسلحة تدفع لجنة لإنهاء المواقف التجنيدية لأبناء حلايب وشلاتين وأبو رماد

وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد| فيديو وصور

فيديو

أمام الحضور.. بلوجرز «كابلز» مشاهير يتشاجران بحفل زفافهما والسبب صادم للجميع| فيديو

شاهد.. محمد رمضان وأنغام في منطقة الحسين وتجمهر أعداد كبيرة من المعجبين

القوات المسلحة تدفع لجنة لإنهاء المواقف التجنيدية لأبناء حلايب وشلاتين وأبو رماد

وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد| فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: إمام الملحنين فيردي مصر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أمنية عبد الرحمن التي لم يعلنها أمام الرئيس

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ