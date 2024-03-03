محمد صلاح خارج معسكر منتخب مصر في مارس .. والسبب مفاجأة

أكدت الإعلامي أميرة جمال، أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني قد أعلن قائمة المحترفين، والتي شملت 7 نجوم، من بينهم محمد صلاح.

وأوضحت خلال تصريحات بقناة أون سبورت: “ليفربول أرسل طلبًا رسميًا إلى اتحاد الكرة المصري، يطالب بعدم مشاركة ”صلاح" في هذه الفترة مع منتخب مصر، خاصة أنه لا يوجد فيها أي ارتباطات دولية".

وأضافت: "الجهاز الفني للمنتخب المصري هو الجهة المسئولة الرئيسية في هذا الأمر، سواء بالسماح للعب صلاح أو عدم ذلك، وفي حال شارك مع ليفربول في أي مباراة خلال تلك الفترة، فسيتم استدعاؤه للمعسكر الخاص بالمنتخب وإجراء الفحوصات اللازمة له، وبعدها سيتم تحديد مصيره".