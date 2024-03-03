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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الأراجوز المصرى ومهرجو تونس والجزائر يسعدون أطفال مركز شباب العمال بمسرح الجنوب

مهرجان مسرح الجنوب
مهرجان مسرح الجنوب

بدأت ظهر اليوم فعاليات اليوم الثالث، من المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، والذي تنظمه مؤسسة "س" للثقافة والإبداع، برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة،من مركز شباب فى قنا. 

وفي البداية قدم الفنان الجزائرى مهدى قاصدي عرض المهرج بعنوان«فرحتنا فى قنا» وتفاعل معه الأطفال، على موسيقى منوعة، وقام باللعب معهم وبرسم صورا للحضور من الجمهور وضيوف المهرجان من مصر ورومانيا.

وقدم الفنان التونسي نوار الضويوي عرضا جديدا للمهرج بعنوان «المهرج المتجول» بمشاركة الفنانة قمر الخميري.

وفي ختام  العروض المتنوعة قدمت فرقة « الأراجوز المصري» الأراجوز المصري" من المركز القومي لثقافة الطفل التابع للمجلس الأعلى للثقافة عرضا جديدا للأراجوز  بقيادة الفنان أحمد جابر والفنان إيميل ألفونس الذي قدم عروسة الأراجوز، وحث العرض الأطفال على الالتزام والاجتهاد والتأكيد على ضرورة تلقي  العلم. 

وفي نهاية  البرنامج قامت إدارة المهرجان بتوزيع مجموعة من كراسات الرسم والمجلات والكتب من إصدرات مؤسسة «دار الهلال» منها أعداد لمجلة سمير  كهدايا للأطفال ضمن مشروع المكتبة المتنقلة.

وتستمر فعاليات برنامج العروض المتنوعة  للمهرج و الأراجوز يوميا بقرى ومراكز قنا  ضمن برنامج  تنمية القرية بفعاليات المهرجان والتى انطلقت الجمعة الماضية 1 مارس وتستمر حتى الأربعاء المقبل 6 مارس ويأتي ذلك تحت رعاية وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة، محافظة قنا، مؤسسة مصر الخير، مؤسسة إيزيس للاستشارات الهندسية، الجمعية التعاونية للبناء والاسكان لأهالي مركز قفط، وجراند هوتيل، ومدينة دريمز، مؤسسة ريدك مصر للتنمية، دار حابي للنشر، جمعية أنا المصرى بقنا.

اتحاد المسرحيين الأفارقة الأراجوز المصري المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب الناقد الفنى هيثم الهوارى فرقة الأراجوز مؤسسة س للثقافة والإبداع

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