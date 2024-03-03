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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستوطنون إسرائيليون يعتدون على الفلسطينيين في رام الله.. تفاصيل

غزة
غزة

كشف ولاء السلامين مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، تفاصيل اعتداء نفذه مستوطنون ضد مواطنين فلسطينيين في بلدة برقة بشرق مدينة رام الله.

وقالت "السلامين"، في مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، من تقديم الإعلامي حساني بشير: "يوم أمس، اقتحم مجموعة من المستوطنين هذه البلدة الصغيرة وأحرقت عددا من المركبات الفلسطينية وبعض المنشآت والمنازل في برقة".

وتابعت: "كما أطلق قوات الاحتلال الرصاص تجاه منازل المواطنين، حيث اقتحمت قوات الاحتلال هذه القرية وبعد ذلك عملت على حماية المستوطنين من الفلسطينيين الذين دافعوا عن أرضهم ومركباتهم ومنازلهم من الحرق".

وواصلت: "في منطقة قصرة كان هناك هدم لمنشأة زراعية من قبل مستوطنين وليس لجيش الاحتلال، وقالت هيئة شؤون الاستيطان في بيان واضح إن الاعتداءات المتكررة على الفلسطينيين بلغت ذروتها في السنتين الأخيرتين". 
 

فلسطينيين مستوطنون المركبات الفلسطينية الحرق جيش الاحتلال

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