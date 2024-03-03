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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قطر: حرب غزة عقدت المشهد بالمنطقة وزعزعت الاستقرار

علم قطر
علم قطر

قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إن الحرب الإسرائيلية في فلسطين هي البؤرة الأساسية لسلسلة الأزمات الراهنة ويتحتم على دول الخليج العربية جميعا الاستمرار في التنسيق المشترك من أجل حفظ الأمن والسلام في المنطقة ولإحلال السلام العادل الذي طال انتظاره.

وأضاف آل ثاني خلال الاجتماع الوزاري المشترك بين الأردن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الأحداث في غزة أضافت تعقيدا في المشهد السياسي الكلي بالمنطقة مزعزعا لأمنها واستقرارها، مؤكدا: "تعمل دولنا مجتمعة منذ اليوم الأول على دفع المجتمع الدولي نحو إيقاف نزيف الدم الفلسطيني وإيجاد السلام في منطقتنا ومواجهة التداعيات الخطيرة لهذه الحرب إقليميا".

وأشار وزير الخارجية القطري إلى أن للأردن دور كبير في الحراك الإقليمي والدولي الداعي لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة من أجل حقن الدماء ومنع تهجير الفلسطينين.

الحرب الإسرائيلية

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