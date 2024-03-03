بعد تجدد الإصابة..موقف محمد صلاح من المشاركة أمام مانشستر سيتي

يغيب محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي عن المشاركة في مباريات فريقه خلال الفترة الأخيرة بسبب تجدد الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

ووفقًا لموقع «ليفربول إيكو»، يواصل صلاح عملية التأهيل للتعافي بشكل كامل من الإصابة مع الحرص على عدم التسرع في العودة.

يُتوقع أن يكون صلاح جاهزًا لمواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن المدرب يورجن كلوب لن يتسرع في إشراكه إلا في حالة جاهزيته الكاملة.

وفس سياق مختلف،أكدت الإعلامي أميرة جمال، أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني قد أعلن قائمة المحترفين، والتي شملت 7 نجوم، من بينهم محمد صلاح.

وأوضحت خلال تصريحات بقناة أون سبورت: “ليفربول أرسل طلبًا رسميًا إلى اتحاد الكرة المصري، يطالب بعدم مشاركة ”صلاح" في هذه الفترة مع منتخب مصر، خاصة أنه لا يوجد فيها أي ارتباطات دولية".

وأضافت: "الجهاز الفني للمنتخب المصري هو الجهة المسئولة الرئيسية في هذا الأمر، سواء بالسماح للعب صلاح أو عدم ذلك، وفي حال شارك مع ليفربول في أي مباراة خلال تلك الفترة، فسيتم استدعاؤه للمعسكر الخاص بالمنتخب وإجراء الفحوصات اللازمة له، وبعدها سيتم تحديد مصيره".