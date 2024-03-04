جريء جدا.. نيكول سابا تشعل السوشيال ميديا في أحدث ظهور

شاركت الفنانة نيكول سابا، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة أنيقة.

وأطلت نيكول سابا، مرتدية فستانا طويلا وأنيقا باللون الفيروزي، وتميز الفستان بتصميم جريء يكشف عن جمالها وأناقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت نيكول سابا في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، مع اختيار اللون البيج الناعم للشفاه.

واختارت نيكول سابا، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور نيكول سابا