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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد إلغاء مباراة الزمالك وسوار الغيني.. تذكرتي تعلن قرارا هاما لجمهور الأبيض

صدى البلد

أعلنت شركة تذكرتي، في بيان لها إرجاع ثمن تذكرة مباراة الزمالك وسوار الغيني للجماهير بعد قرار الكاف بالغاء المباراة.

وقالت في بيان لها،:"وفقاً لقرار الاتحاد الأفريقي تم إلغاء مباراة الزمالك و سوار كوياه الغيني في بطولة الكونفدرالية الإفريقية ٢٠٢٣-٢٠٢٤، و عليه سيتم استرجاع ثمن التذكرة خلال ٣ ايام عمل.

كشف عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك عن تلقي النادي إخطارا رسميا من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بإلغاء مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام سوار الغيني التي كان مقرراً لها في التاسعة مساء اليوم، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح مدير الكرة بنادي الزمالك أن مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" سيعقدون اجتماعاً خلال الأيام القليلة المقبلة لحسم القرار النهائي الخاص بالمباراة.

وأكد عبد الواحد السيد أن الزمالك سيخوض تدريبه اليوم بصورة طبيعية على ستاد القاهرة في السادسة مساءً استعداداً للقاء الأهلي في نهائي كأس مصر، المقرر له يوم 8 مارس المقبل في المملكة العربية السعودية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدارة مجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 13 نقاط من 4 انتصارات وتعادل، وحسم تأهله لدور الثمانية للبطولة.

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