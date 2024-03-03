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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يزور فرع دار الإفتاء بطنطا لمناقشة سبل التعاون لنشر تعاليم الدين السمحة

محافظ الغربية
محافظ الغربية

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، مساء اليوم ، بزيارة لفرع دار الإفتاء بعمارات عبد المنعم رياض بطنطا والذي تم افتتاحه يناير الماضي استمرارًا لاستراتيجية دار الإفتاء في التوسع أفقيًّا بإنشاء عدة فروع لدار الإفتاء في محافظات مصر المختلفة وذلك لمناقشة تكثيف سبل التعاون بين المحافظة والدار لنشر تعاليم الدين السمحة  والفكر المعتدل و مجابهة الأفكار المتطرفة والفتاوى المغلوطة .

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وخلال الزيارة أشاد محافظ الغربية، بالجهود الكبيرة التي تبذلها دار الإفتاء المصرية وفضيلة المفتي في نشر صحيح الدين وبناء الوعي الديني والإفتائي لدى المواطنين، معبرًا عن سعادته بوجود فرع من فروع دار الإفتاء المصرية بمحافظة الغربية  ليكون خير منارة لأبناء المحافظة.

وأشار المحافظ  إلى أن دار الإفتاء تقدم العديد من الخدمات الإفتائية المتميزة التي يستفيد منها أبناء المحافظة فتقوم علي ثلاث محاور رئيسية هما المحور الأول الفتاوى اليومية وهو الإفتاء الديني من خلال تقديم الفتاوي الدينية لجميع المواطنين في كافة القضايا ، المحور الثاني الإرشاد الزواجي وهو توعية الشباب بواجبتهم الزوجية وكيفية تكوين الأسرة والحفاظ عليها من خلال مختصين من علماء الدين و الطب النفسي وعلم الاجتماع وعلم النفس وسيتم عقد دورات تدريبية لهم ، المحور الثالث علاج قضايا التطرف والإرهاب وعدم ترك الشباب فريسة للمتطرفين ولغير المختصين بالإفتاء، وأكد "محافظ الغربية " علي أن دار الإفتاء بالمحافظة قامت بالتسهيل علي المواطنين من الانتقال إلي القاهرة لتلقي الفتوي ولعدم تركهم فريسة للفتاوي الخاطئة من غير المختصين .

وناقش  مع مدير الفرع سبل تعزيز التعاون من عقد ندوات للمقبلين على الزواج ولقاءات حوارية مع الشباب بالمدارس والمعاهد والجامعات و النوادي ، بالإضافة الى الترويج للدار من خلال اللوحات الاعلانية  لتعريف أهالي المحافظة بالخدمات المميزة التي تقدمها .

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وأوضح مدير الفرع أن دار الإفتاء بطنطا تعمل من الاحد إلى الأربعاء من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 مساءا، ويوم الخميس يعمل من الساعة 9 صباحا حتى الثالثة مساءا ويتم استقبال الفتاوى اليومية عبر الرقم الموحد 107 ورقم الفرع 0403357900 او 01091256663.، كما اشار الى ان الدار استقبلت 1000 مواطن لتلقي الخدمات الافتائية ،كما تلقت الدار 600 اتصال تلفوني ، وتم حل 27 مشكلة اسرية ، وعقد ندوة توعوية و 24 مجلس افتائي .

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