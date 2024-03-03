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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يعلن ارتفاع عدد قتــ.لى جنوده خلال حرب غزة إلى 246

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، وفاة جندي قتل أثناء القتال في جنوب قطاع غزة أمس، ليصل عدد القوات القتلى في الهجوم البري ضد حماس إلى 246.

ووفقا لصحيفة "تايمز  أوف إسرائيل" قال جيش الاحتلال إن الجندي المتوفي هو الرقيب دينيس يكيموف، 33 عاما، من الكتيبة السابعة عشرة لواء بيسلاماخ، من بئر السبع.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة بغزة عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 30,410 شهيد و71,700 جريح منذ 7 أكتوبر الماضي وحتى الآن، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وأضافت وزارة الصحة بغزة أن الاحتلال ارتكب 9 مجازر في القطاع، راح ضحيتها 90 شهيدا و177 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

يأتي ذلك فيما ارتفع اليوم عدد الأطفال المتوفين بسبب سوء التغذية وعدم توفر العلاج والوقود بمستشفى كمال عدوان إلى 15.

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