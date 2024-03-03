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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دعوات عاجلة لإيران.. التعاون الخليجي: حقل الدرة ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط

مجلس التعاون الخليجي
مجلس التعاون الخليجي

أكد البيان الختامي للاجتماع الوزاري الخليجي المنعقد في الرياض، اليوم الأحد، أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية – الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط.

وتضمن البيان الموافقة على إنشاء لجنة تنسيقية عالية المستوى للصناديق السيادية في دول المجلس ترتبط بالمجلس الوزاري.

كما أدان البيان "استمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى".

وأشار إلى أهمية التزام إيران بعدم تجاوز نسب تخصيب اليورانيوم التي تتطلبها الاستخدامات السلمية وضرورة الوفاء بالتزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكد على ضرورة مشاركة دول المجلس في جميع المفاوضات والمباحثات ذات الصلة بالملف النووي الإيراني.

كما أعرب مجلس التعاون الخليجي في البيان عن قلقه من تطورات النووي الإيراني؛ داعيا طهران للتعاون والتعامل بشكل فعال مع هذا الملف.

وشدد على ضرورة التزام إيران بعدم استخدام القوة أو التهديد بها ونبذ العنف والطائفية.

وحث البيان إيران على الالتزام بمبادئ حُسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها.

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