عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اقتصادي يتوقع تواصل انهيار الدولار في السوق السوداء لهذه الأسباب

صورة ارشفية تعبيرية
صورة ارشفية تعبيرية

منذ الاعلان عن مشروع رأس الحكمة يواصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الأحد الهبوط، بعد أن سجل نحو 40 جنيها لأول مرة منذ عدة شهور بعد صعوده لنحو 73 جنيها، حيث تتأثر أسعار جميع السلع.

توقع الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد جامعة قناة السويس، أن يواصل سعر الدولار بالسوق السوداء، الهبوط حتى يستقر سعره عند عن 35 ل 37 جنيه تقريبا.

أضاف البهواشي خلال تصريحاته لصدي البلد،  أن الدولة تستهدف القضاء على السوق السوداء خلال شهور قليلة جدا ينتهي السوق السوداء للدولار نهائيًا وتوحيد سعر الدولار في السوقين الرسمية والموازية خلال الفترة المقبلة.

أكد الباحث الاقتصادي إن “مدينة رأس الحكمة قادرة على إحداث الطفرة في الاقتصاد المصري باعتبارها أنها ليست تجمعا عمرانيا وسياحيا فقط حيث أنها تمثل الاستثمار الأضخم في تاريخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تاريخ مصر، بالإضافة إلى أنها ستكون بداية لتحريك جميع القطاعات الاقتصادية”.

أوضح البهواشي  أن المشروع سيوفر مئات الوظائف للمصريين ويتم إنشاؤه بشركات مصرية قطاع حكومي وقطاع خاص وبمواد خام مصرية مما يخلق حالة من التكامل.

أكد الخبير الاقتصادي، أن المشروع يعد أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ البلاد وسيدر على مصر 150 مليار دولار استثمارات سيضخها الجانب الإماراتي على مدار عمر المشروع.

أشار الدكتورالبهواشي، إلى عودة تحويلات المصريين في الخارج إلى القطاع المصرفي، بعد القضاء على السوق الموازي، لافتا أن التدفقات كانت تذهب للسوق السوداء التي كان سعر الدولار فيها أزيد من السعر الرسمي بأكثر من 100 بالمئة في بعض الأحيان.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبيبة الشماع.. النيابة تتسلم تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة سائق أوبر

إصابة مهاجم الفريق|ضربة موجعة لـ كولر قبل مباراة القمة أمام الزمالك بالكأس

تراجع الدولار بقوة.. انهيار جديد يضرب الذهب والجرام يخسر 215 جنيها

مخدتش مليم واحد أتعاب.. مرتضى منصور يعلن استلام جثمان الموسيقار حلمي بكر

كنا قاعدين بـ الكات.. نص اعترافات متهمة بإنهاء حياة المسئول العسكري اليمني|خاص

2040 جنيها.. هبوط مفاجيء في أسعار الذهب اليوم بمصر

بعد موافقة الشيوخ.. مفاجأة غير سعيدة للمتزوجات عرفيا بشأن صرف المعاش

تراجع كبير لجميع الأعيرة.. سعر الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

أستاذ استثمار وتمويل: السوق الموازية تشهد حركة تصحيح في سعر الدولار

الرئيس السيسي يهنئ نظيره البلغاري بمناسبة ذكرى عيد التحرير

حبيبة الشماع .. نقل سائق أوبر من قسم الشروق إلى سجن النهضة| تفاصيل

بعد موافقة الشيوخ.. مفاجأة غير سعيدة للمتزوجات عرفيا بشأن صرف المعاش

اقتصادي يتوقع تواصل انهيار الدولار في السوق السوداء لهذه الأسباب

نقل فنانة للمستشفى.. تفاصيل برنامج رامز الجديد وإصابة الضيوف بكسور وجروح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنتهاء الخلافة العثمانية .. كيف أنهى كمال أتاتورك الحكم العثماني

فستان جريء.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة.. شاهد

لن تصدق.. تناول العيش بهذه الطريقة لن يزيد وزنك

مسلسلات رمضان2024.. شاهد كواليس مسلسل "بقينا اتنين" |صور

فيديو

«أب عزيز وغالي».. محمد رحيم ينعى حلمي بكر| فيديو

حقيقة تغيير التوقيت قبل رمضان .. هل يتم تقديم الساعة 60 دقيقة؟

4 كيلو سكر لكل بطاقة.. بشرى من التموين قبل رمضان

مصطفى كامل وزوجة حلمى بكر أول الحضور لتشييع الجثمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: إمام الملحنين فيردي مصر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ