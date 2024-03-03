اقتصادي يتوقع تواصل انهيار الدولار في السوق السوداء لهذه الأسباب

منذ الاعلان عن مشروع رأس الحكمة يواصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الأحد الهبوط، بعد أن سجل نحو 40 جنيها لأول مرة منذ عدة شهور بعد صعوده لنحو 73 جنيها، حيث تتأثر أسعار جميع السلع.

توقع الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد جامعة قناة السويس، أن يواصل سعر الدولار بالسوق السوداء، الهبوط حتى يستقر سعره عند عن 35 ل 37 جنيه تقريبا.

أضاف البهواشي خلال تصريحاته لصدي البلد، أن الدولة تستهدف القضاء على السوق السوداء خلال شهور قليلة جدا ينتهي السوق السوداء للدولار نهائيًا وتوحيد سعر الدولار في السوقين الرسمية والموازية خلال الفترة المقبلة.

أكد الباحث الاقتصادي إن “مدينة رأس الحكمة قادرة على إحداث الطفرة في الاقتصاد المصري باعتبارها أنها ليست تجمعا عمرانيا وسياحيا فقط حيث أنها تمثل الاستثمار الأضخم في تاريخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تاريخ مصر، بالإضافة إلى أنها ستكون بداية لتحريك جميع القطاعات الاقتصادية”.

أوضح البهواشي أن المشروع سيوفر مئات الوظائف للمصريين ويتم إنشاؤه بشركات مصرية قطاع حكومي وقطاع خاص وبمواد خام مصرية مما يخلق حالة من التكامل.

أكد الخبير الاقتصادي، أن المشروع يعد أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ البلاد وسيدر على مصر 150 مليار دولار استثمارات سيضخها الجانب الإماراتي على مدار عمر المشروع.

أشار الدكتورالبهواشي، إلى عودة تحويلات المصريين في الخارج إلى القطاع المصرفي، بعد القضاء على السوق الموازي، لافتا أن التدفقات كانت تذهب للسوق السوداء التي كان سعر الدولار فيها أزيد من السعر الرسمي بأكثر من 100 بالمئة في بعض الأحيان.