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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نادر السيد يثير قلق جماهير الزمالك قبل نهائي كأس مصر

الزمالك
الزمالك

قال نادر السيد، نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، إن مباراة القمة المقبلة في نهائي بطولة كأس مصر، ستكون قوية للغاية بين الفريقين، والفائز بها غير متوقع.

وقال "نادر" في تصريحات عبر برنامج في الملعب وأنت سايق، مع الإعلامي إبراهيم فايق: "مباراة الأهلي والزمالك فوق التوقعات، لكن النادي الأهلي يتفوق من حيث التجانس أمام الزمالك، وحاليا أفضل من حيث التناغم بين الفريق ككل".

ومن المقرر أن تقام المباراة المرتقبة التي تجمع بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، مساء يوم الجمعة المقبل، في السابعة مساء، على ملعب الأول بارك.

 

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