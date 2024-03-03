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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة القليوبية يوجه بإصلاح جميع أعطال كراسي الأسنان لخدمة المواطنين

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأس الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية اجتماعا مع رؤساء أقسام الأسنان بالإدارات الصحية وذلك في اطار المتابعة المستمرة لسير العمل داخل المنشآت الصحية.
 

وخلال الاجتماع وجه وكيل الوزارة باستيفاء التسجيل  داخل سجلات العيادة خاصة الإجراء الطبي المتخذ وترشيد وصف المضادات الحيوية داخل عياده الاسنان.


وكلف رؤساء أقسام الأسنان بالإدارات بعمل حصر لكافه أعطال كراسي الأسنان بحد أقصى نهاية الأسبوع مع تحديد المدة الزمنية لإصلاح تلك الأعطال بالتنسيق مع شركات الصيانة المتعاقدة مع الإدارات الصحية ؛ علي أن تنتهي شركات الصيانة من عملية الإصلاح قبل حلول الشهر القادم.


كما وجه بتكثيف المرور علي عيادات الأسنان و اعادة توزيع المستلزمات بين الوحدات طبقا لتردد كل مكان وكذلك النظر في اعادة توزيع الأطباء طبقا لمؤشرات الأداء بما يتناسب مع صالح العمل.


كما وجه أيضا بضرورة رفع نسبة العلاج التحفظي ، وتفعيل حركة الملف بجميع وحدات ومراكز الرعاية الأولية ، بالإضافة إلى الالتزام بمعايير مكافحة العدوي اثناء أي اجراء طبي بعيادات الأسنان.

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