جريء جدا .. زوجة ماجد المصري تصدم متابعيها | شاهد

شاركت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت زوجة ماجد المصري، مرتديه بنطال باللون الأسود مع توب باللون الأسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت زوجة ماجد المصري، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البني الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت زوجة ماجد المصري، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز .

وإليكم صور زوجة ماجد المصري