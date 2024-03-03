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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

لحظة وصول أرملة وابنة حلمي بكر إلى عزائه.. فيديو

صدى البلد

حرصت أرملة ونجلة الموسيقار الراحل حلمي بكر، على حضور العزاء اليوم بمسجد الحامدية الشاذلية.

انتهي أعضاء نقابة الموسيقيين من التجهيزات النهائية الخاصة بعزاء الموسيقار حلمي بكر بمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين، استعدادا لبدء تلقى العزاء بعد صلاة المغرب.

 

 

وجرى عصر اليوم تشيع جثمان  من مسجد السلام بمدينة نصر بحضور عائلة الراحل وعلى رأسهم نجله هشام حلمي بكر، وأصدقاء الراحل وعلى رأسهم مصطفى كامل، وسليم سحاب، وعدد من أعضاء النقابة.

يذكر أن الموسيقار حلمي بكر وافته المنية مستشفي كفر صقر بالشرقية بعدما تدهورت حالته الصحية.

 

والموسيقار حلمى بكر قدم أكثر من 1500 لحن موسيقى، وتعاون خلالها مع كبار المطربين فى العالم العربى، أبرزهم وردة، نجاة، ليلى مراد، مدحت صالح، محمد الحلو، على الحجار، وغيرهم.

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