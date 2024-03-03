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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الحق الفرصة 869 وحدة فقط.. شقق الإسكان المتميز والمستقبل 2024|تفاصيل كراسة الشروط

الإسكان المتميز وإسكان
الإسكان المتميز وإسكان المستقبل

بدأت وزارة الإسكان ممثلة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم الأحد 3 مارس 2024، في تلقي طلبات حجز شقق الطرح التكميلي مشروعات "الإسكان المتميز وإسكان المستقبل"، في العبور وأسيوط الجديدتين، بمساحات حتى 93 مترًا، بنظام القرعة العلنية اليدوية من خلال بنك التعمير والإسكان.

الإسكان المتميز وإسكان المستقبل 2024

وتتراوح المساحات بين 57 م2 و 93 م2، ويقتصر التقديم على العملاء الذين لم يحالفهم الحظ بحجز وحدة سكنية والتي سبق طرحها، ولم يقوموا بسحب جدية الحجز.

ولا يحق للأسرة (الزوج والزوجة والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة، والشقق مخصصة للاستخدام السكني فقط، ويجب أن يكون المتقدم للحجز مصري الجنسية، كما يجب ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا في تاريخ الطرح، ويجب أن يكون له أهلية التصرف والتعاقد.

أما عن أنظمة سداد شقق الإسكان المتميز وإسكان المستقبل 2024، يتم ستكمال سداد 20 % + (1 % مصاريف إدارية، و0.5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء القرعة العلنية اليدوية، ويتم سداد 10 % من إجمالى ثمن الوحدة عند الاستلام.

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كما يتم سداد باقي ثمن الوحدة (70 %) على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة (3 أو 5 أو 7 سنوات) محملة بالفائدة على رصيد المدين، تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح، ويتم سداد 2 % طبقًا لتعليمات وزارة المالية + 0.5 % مصاريف تحصيل.

ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط بها قبل الاستلام وسداد وديعة الصيانة.

أما عن أسعار وأنظمة سداد شقق الإسكان في أسيوط الجديدة، فتكون المساحة 63 مترًا وهي مساحة موحدة لكل الوحدات،  وسجل سعر المتر 6520 جنيه، وبلغت قيمة الوحدة 410 آلاف جنيه، وجدية حجز 50 ألف جنيه، واستكمال مقدم جدية الحجز لـ 20% بعد التخصيص،  وسداد 38 ألف جنيه، وسداد 41 ألف جنيه وقت الاستلام، وسداد ما تبقى 70% على 3 و و7 سنوات، والقسط الربع سنوي على 3 سنوات، 35 ألف جنيه، والقسط الربع سنوي على 5 سنوات، 25 ألف جنيه، والقسط الربع سنوي على 7 سنوات، 21 ألف جنيه.

الطرح التكميلي للإسكان المتميز وجنة

ومن ناحية أخرى، تفتح وزارة الإسكان اليوم إجراءات التقديم في الطرح التكميلي لشقق الإسكان المتميز وجنة، وجاءت تفاصيل التقديم في هذا الطرح ومن له حق التقديم على النحو التالي:

- الطرح الأول هو عبارة عن طرح تكميلي لـ480 وحدة سكنية بمشروع "جنة"، بمدينتي 6 أكتوبر والقاهرة الجديد بمساحات تتراوح بين 100 و150 مترًا، وهذا الطرح للعملاء الذين لم يحالفهم الحظ بحجز وحدة سكنية بمشروع جنة بمدينتي القاهرة الجديدة و6 أكتوبر، خلال الفترة من 15 يناير 2023 وحتى 16 فبراير 2023، وسيتم إتاحة شروط وأسلوب الحجز، والمواقع والمساحات والأسعار وأسلوب السداد، وكراسات الشروط، على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، اعتبارًا من يوم الأحد 3/3/2024.

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- طرح مرحلة تكميلية أخرى من شقق الإسكان المتميز بمدينتي العبور وأسيوط الجديدتين، لمن لم يحالفهم الحظ، وذلك بنظام القرعة العلنية اليدوية من خلال بنك التعمير والإسكان، حيث سيتم طرح 839 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 57 م2 و93 م2، وهذا الطرح لمن لم يحالفهم الحظ بحجز وحدات سكنية بمدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة، خلال الفترة من 17/12/2023 وحتى 11/1/2024، ولم يقوموا بسحب جدية الحجز، بدلا من نظام أسبقية الحجز الإلكتروني (online).

وسوف نرصد لكم شروط شقق الإسكان المتميز وإسكان المستقبل 2024، والتي جاءت كالتالي:

1- يقتصر التقديم على العملاء الذين لم يحالفهم الحظ بحجز وحدة سكنية والتي سبق طرحها، ولم يقوموا بسحب جدية الحجز.

2- لا يحق للأسرة (الزوج والزوجة والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة.

3- الشقق مخصصة للاستخدام السكني فقط.

4- أن يكون المتقدم للحجز مصري الجنسية.

5- ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا في تاريخ الطرح.

6- أن يكون له أهلية التصرف والتعاقد. 

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