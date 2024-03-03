أحمد موسى: ضربات الحوثيين في البحر الأحمر أثرت على المصالح المصرية

تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن تطورات الأوضاع في البحر الأحمر، موضحا أن ضربات الحوثيين في البحر الأحمر أثرت على المصالح المصرية.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، أن مصر تأثرت أولا، والعالم ثانيا، مما يحدث في البحر الأحمر.

وأشار إلى أن دخل مصر من قناة السويس تأثر؛ بسبب تغيير حركة اتجاه السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح، في حين لم تتأثر أمريكا وبريطانيا وإسرائيل".

وأشار إلى أن غرق سفينة بريطانية تحمل أسمدة في البحر الأحمر تؤثر على البيئة وحركة إبحار السفن.