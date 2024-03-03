جهاد الحرازين: مشاركة جنود أمريكان في الحرب على غزة أمر غير مستغرب

علق أستاذ العلوم السياسة جهاد الحرازين على تصريحات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بشأن حادثة قتل المدنيين أثناء انتظارهم المساعدات من ساعات الفجر، مؤكدا أن الرواية الإسرائيلية كاذبه ودائما يسعى جيش الاحتلال الي تبرير جرائمه بعدما أدان العالم بأسره الواقعة.



وأضاف الحرازين في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc الفضائية أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين تأتي في مسارين، الأول مسار الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني من خلال القتل و القصف أو التجويع أو التهجير، والمسار الآخر تنفيذ المخطط الإسرائيلي من أجل الإستيلاء على أراضي الفلسطينيين.

وأوضح أن مفاوضات القاهرة هي استمرار لجهود الوسطاء، والتي كلما تقدمت المفاوضات يضع نتنياهو شرط جديد من أجل إفشال المفاوضات وتوقع أن تأتي انفراجه خلال أيام قليلة.

وأشار الي أن مشاركة جنود أمريكان في الحرب على غزة هو أمر غير مستغرب لأن أمريكا منذ اليوم الأول مشاركة في العدوان على الشعب الفلسطيني.