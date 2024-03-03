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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

فوز تحالف أجنبي.. صندوق مصر السيادي يعلن تفاصيل تطوير أرض الحزب الوطني

تطوير أرض مبني الحزب
تطوير أرض مبني الحزب الوطني

يستعد صندوق مصر السيادي لإزاحة الستار وإعلان تفاصيل تطوير أرض الحزب الوطني، وذلك بعد أن طرح الصندوق، الأرض، طرحا تنافسيا للمستثمرين؛ لتحقيق أفضل استغلال منها.

ووفقا لما أعلنه أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، فقد تنافس على الأرض، 3 مطورين، فاز منهم تحالف أجنبي، أغلبه إماراتي، موضحا أنه تم تحويل الأرض لرأس مال في المشروع.

وعن الإطار العام للتطوير، فسيتكون المشروع من مكون فندقي "عائد مستدام" ومكون تجاري بـ عوائد مستدامة، بالإضافة إلى مكون سكني يشمل شقق فندقية وشقق تباع بعائد رأس مالي.

وفي أغسطس الماضي، نشرت الجريدة الرسمية  قرار صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار رقم 2 لسنة 2023، بشأن تنقل ملكية أرض الحزب الوطني المنقضي بجوار المتحف المـصري، بمساحة 3.95 فدان، لصالح شركة نايلوس للخدمات الفندقية والتجارية.

ونهاية يناير الماضي، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا حمل الرقم 13 لسنة 2014، يقضي بإزالة صفة النفع العام عن أراض ومبان تابعة لـ13 وزارة وسط القاهرة.

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وجاءت قائمة الوزارات المنتقلة كالآتي:

1- مبنى وزارة الخارجية في كورنيش النيل ماسبيرو.

2- مبنى وزارة العدل في لاظوغلي.

3- الأمانة العامة لوزارة المالية في لاظوغلي.

4- مبنى وزارة التربية والتعليم (القصر التاريخي للوزارة) في شارع الفلكي أمام ضريح سعد زغلول.

5- مبنى وزارة الصحة والسكان في شارع مجلس الشعب أمام مبنى مجلس النواب.

6- الوحدات السكنية التي تشغلها وزارة التنمية المحلية في جاردن سيتي.

7- مبنى وزارة النقل بكورنيش النيل بالقرب من القصر العيني.

8- مبنى وزارة السياحة والآثار في شارع العادل أبو بكر بالزمالك.

9- مبنى وزارة الإنتاج الحربي في القصر الواقع أمام ضريح سعد زغلول.

10- مبنى وزارة التموين بشارع القصر العيني.

11- مبنى وزارة التضامن الاجتماعي القديم بشارع الشيخ ريحان بالقرب من مجلس الشيوخ.

12- مبنى وزارة الإسكان بشارع سليمان أباظة المتفرع من شارع القصر العيني.

13- مبادرة التجارة الخضراء التابعة لوزارة الصناعة بشارع القصر العيني أمام البنك الزراعي بالقرب من ميدان التحرير.

صندوق مصر السيادي أرض الحزب الوطني الاستثمار العقارى كورنيش النيل مشروع

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