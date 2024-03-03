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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ما نراه في غزة مدمر.. نائبة بايدن توجه إدانة صرامة لـ إسرائيل

كامالا هاريس
كامالا هاريس

دعت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأحد، المسؤولين الإسرائيليين وقادة حماس إلى قبول صفقة من شأنها أن تبدأ وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع في قطاع غزة  لأنه يؤدي إلى إخراج الأسرى وإدخال كمية كبيرة من المساعدات .

وجاء ذلك خلال حديثها في مدينة سلما بولاية ألاباما، في ذكرى مسيرة الحقوق المدنية التي عرفت فيما بعد باسم "الأحد الدامي".

كما وجهت واحدة من أكثر الإدانات إن لم تكن الأكثر صرامة لفشل إسرائيل في السماح بالمساعدات الإنسانية لمواطني قطاع غزة، وهي تصريحات جاءت بعد إدانة الجيش الإسرائيلي على نطاق واسع لفتح النار على فلسطينيين احتشدوا حول شاحنة مساعدات تحمل الدقيق.

وقالت نائب الرئيس الأمريكي إنه: "على الرغم من الحجم الهائل للمعاناة في غزة، يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار - على الأقل خلال الأسابيع الستة المقبلة، وهو المطروح حاليا"؛ موضحة أن "هناك اتفاق بشأن غزة على الطاولة وحماس بحاجة للموافقة عليه".

وأكدت هاريس أن  "ما نراه يوميا في قطاع غزة مدمر والسكان يعانون من كارثة إنسانية"؛ مشيرة إلى أنه: "لا بد أن تبذل الحكومة الإسرائيلية المزيد لزيادة تدفق المساعدات.. ولا أعذار"

وتابعت: "كثير من الفلسطينيين الأبرياء قتلوا في غزة"؛ مضيفة أن الأشخاص الذين كانوا يبحثون عن مساعدات في غزة قوبلوا بالأعيرة النارية وبالفوضى.

وحثت نائبة الرئيس الأمريكي الحكومة الإسرائيلية على العمل من أجل إعادة الخدمات الأساسية والنظام في غزة.

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