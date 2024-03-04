لجنة تعويضات أهالي رأس الحكمة: الدولة كلفت مكتبا استشاريا لتحديد قيمة المباني

قال حسين الزعيري رئيس لجنة تعويضات البيوت والأراضي والمغروسات بمشروع رأس الحكمة، إن الرئيس السيسي وجه بضرورة التحدث مع الأهالي، ومعرفة مطالبهم، متابعا: التوجيهات كانت منذ عام 2018.

وأضاف حسن الزعيري، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن الأهالي مرحبين بالمشروع والانتقال، لما له من آثار إيجابية على الحياة، متابعا: الدولة اتجهت لجعل التعويضات مادية وعينية.

ولفت إلى أن الدولة كلفت مكتب استشاري لتحديد قيمة المباني والمغروسات للأهالي، مؤكدا على أن الدولة متعاونة بشكل كبير مع الأهالي.



وأكد على أن الخلاف حول التعويضات بسيط وسيتم حلها، خلال لقاء وزير النقل بالأهالي.

