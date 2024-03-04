حديث الجسد.. طالبات إعلام القاهرة يحتفلن باليوم العالمي لاضطرابات الطعام

تحت شعار (وعي، تحرر، صحة أفضل)، نظمت طالبات الفرقة الرابعة بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، قسم العلاقات العامة والإعلان، فاعلية بعنوان "حديث الجسد" للاحتفال بالأسبوع العالمي لاضطرابات الطعام وذلك ضمن إطار مشروع تخرجهن الذي يأتي تحت عنوان "ماريونيت".

وأوضحت الطالبات أن "ماريونيت" هي حملة اجتماعية بدأت جهودها منذ أكتوبر الماضي وحتى الآن، تهدف إلى توعية المجتمع بمرض اضطرابات الطعام وأنواعه المتعددة، والضغوط المجتمعية التي يواجهها المصابون به.

وقد أقيمت الفاعلية يوم 28 فبراير في شكل حوار علمي ونقاش بين ثلاثة من المتخصصين والأطباء، وهم: الدكتور عمرو ناجي أخصائي التغذية العلاجية، والدكتورة دعاء مأمون استشارية الطب النفسي، والدكتور كيرلس ناجح أخصائي التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي.

وتطرق الحوار العلمي إلى جوانب مختلفة لاضطرابات الطعام، بدءًا من تشخيصها، أعراضها وطرق علاجها بشكل احترافي، بالإضافة إلى دور الأسرة في الوقاية منها.

وأشارت الطالبات إلى أن جهود حملة "ماريونيت" لن تتوقف عند هذا الحد، وأنها تخطط للمزيد من الفاعليات والأحداث بهدف تحقيق الأهداف المحددة.

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