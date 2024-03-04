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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد توفير الدولار للمستوردين.. يوسف الحسيني يفجر مفاجأة

الاعلامي يوسف الحسيني
الاعلامي يوسف الحسيني

أكد الإعلامي يوسف الحسيني، أن توفير عملة الدولار اللازمة للصناعة المصرية شيء عظيم، مضيفا أن بداية تدبير البنك المركزي عملة الدولار الامريكي للمستوردين خطوة مهمة.
وأضاف الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، أن تدبير العملة هذا معناه ان هناك المزيد كم نشاط القعدة الصناعة المصرية، لافتا إلى أن الفترة المقبلة تحتاج مجهود ومزيد من العمل.
وتابع الإعلامي يوسف الحسيني، أن الدولة المصرية تعمل بكل قوة من أجل تحسين الاقتصاد المصري وخاصة بعد صفقة رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات العربية المتحدة. 
 

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