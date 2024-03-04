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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مواعيد جديدة لـ أتوبيسات النقل العام في مصر خلال شهر رمضان 2024

صدى البلد

زاد بحث المواطنين عن مواعيد أتوبيسات النقل العام في رمضان 2024، مع اقترب حلول شهر رمضان الكريم، وسط حالة من الترقب خاصة بعد إعلان اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، مؤخرًا، انتهاء هيئة النقل العام بالقاهرة من استعداداتها لاستقبال شهر رمضان هذا العام، من خلال وضع خطة تشغيلية تناسب احتياجات المواطنين.

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وأعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، عن انتهاء هيئة النقل العام بالقاهرة من استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المعظم بوضع خطة تشغيلية لـ أتوبيسات النقل العام تناسب احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم. وشدد محافظ القاهرة، على ضرورة قيام هيئة النقل العام بالتنسيق بين خطوطها، وخطوط النقل الجماعي والمترو لإحداث سيولة مرورية خلال شهر رمضان مع تكثيف الرقابة على شبكة الخطوط على مدار ساعات التشغيل حرصا على انتظام الخدمة وأدائها بالكفاءة المطلوبة. كما سيتم تكثيف الرقابة على شبكة الخطوط خلال ساعات التشغيل، لضمان انتظام الخدمة وأدائها بالكفاءة المطلوبة.

مواعيد أتوبيسات النقل العام في رمضان 2024

وعن مواعيد أتوبيسات النقل العام في رمضان 2024، سيتم تعديل المواعيد المعتادة لبدء العمل في هيئة النقل العام بما يتناسب مع مواعيد العمل في شهر رمضان.

ومن المقرر أن يتم خروج 50% من سيارات الأسطول في المواعيد المعتادة في الصباح، وسيستمر باقي الأسطول في الخروج تدريجيًا حتى الساعة 8 صباحًا.

كما سيتم مد ساعات العمل لبعض خطوط أتوبيسات ووسائل النقل العام المختلفة، التي تخدم المناطق الدينية، حتى وقت متأخر من الليل.

وبالنسبة للخدمة الليلية، ستقوم الهيئة بتشغيل خدمة ليلية طوال شهر رمضان لتغطية المناطق ذات الطابع الديني والتجاري، وستبدأ الخدمة من الساعة التاسعة مساءً وتستمر حتى الساعة الخامسة صباحًا.

أما عن الميني باص في القاهرة، سيتم مد ساعات عمل عدد من خطوط الميني باص التابعة لمشروع شركات النقل الجماعي، وسيتم توفير ربط موثوق بين مختلف مناطق القاهرة والأماكن الدينية.

وأكد رئيس هيئة النقل العام ضرورة تكثيف الرقابة على شبكة الخطوط خلال ساعات التشغيل لضمان انتظام الخدمة وأدائها بالكفاءة المطلوبة. ولهذا الغرض، سيتم تواجد مسئولين من الهيئة في غرفة العمليات الرئيسية بمبنى رئاسة الهيئة بمدينة نصر، حيث ستتم متابعة التشغيل خلال ساعات التشغيل اليومية.

كما من المقرر أيضا أن تتواجد مكاتب وغرف الطوارئ الفرعية في المناطق المركزية للتشغيل في مختلف مناطق القاهرة الكبرى وستكون مجهزة بالمعدات والأجهزة اللازمة مثل الأوناش وسيارات النجدة والعمال المهرة لمختلف التخصصات، وذلك بهدف التصدي لأي حالات طوارئ والتعامل معها بفاعلية.

وستتخذ جميع الإجراءات لضمان انتظام التشغيل خلال فترات الصباح والمساء، وتحقيق سهولة ويسر في انتقال الركاب خلال هذا الشهر الكريم بأفضل كفاءة ممكنة.

اتوبيسات مواعيد مواعيد أتوبيسات النقل العام رمضان 2024

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