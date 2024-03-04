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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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منوعات

مؤسس جوجل يعترف بفشل الذكاء الاصطناعي| هذه الأخطاء ارتكبها

صدى البلد

فشل نظام الذكاء الاصطناعي، أقر مؤسس جوجل، سيرجي برين، بفشل النظام الذي سعى لتنفيذه بالشركة، وجاءت تصريحاته الصادمة في حديثه خلال فعالية "جيميني 1.5 هاكاثون".

ووفقا لموقع “روسيا اليوم”، أقر برين بأن الشركة ارتكبت أخطاء في تطوير نظامها الذكاء الاصطناعي جيميني، واعترف بأنها لم تجرِ اختبارًا شاملاً قبل إطلاقه في الشهر الماضي.

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أيد برين مع الانتقادات العامة التي وجهت للشركة بسبب تحيزات الذكاء الاصطناعي جيميني في التعامل مع الصور والإجابات، حيث تم تصوير الفايكنج والآباء المؤسسين للولايات المتحدة وجنود النازية بألوان سوداء أو آسيوية، ورفض عرض صورة لعائلة بيضاء. 

أسباب فشل الذكاء الاصطناعي

كما أظهر النظام إجابات مائلة بشكل غريب للاستفسارات المعلوماتية، حيث رفض التنديد بالتحرش الجنـ سي بالأطفال وحذر من وصف حركة "أنتيفا" بأنها "عنيفة".

 كما تردد في إصدار حكم حاسم عندما سئل عمن هو أسوأ بالنسبة للبشرية بين المغنية باربرا سترايسند والدكتاتور السوفيتي جوزيف ستالين.

وفي رد فعل سريع على هذه الانتقادات، أقر المدير التنفيذي لشركة جوجل بأن تطبيق جيميني كان يعاني من مشاكل وأظهر تحيزات في النصوص والصور، ووصفها بأنها "غير مقبولة تمامًا". 

وأكد أن الشركة تعمل لمعالجة هذه المشاكل. وقد قامت الشركة بتعليق قدرة الروبوت على إنتاج الصور في 22 فبراير، مشيرة إلى "عدم دقة" تصويره للشخصيات التاريخية والأشخاص الآخرين. وجرى فقدان قيمة سوق شركة جوجل الأم الفرعية ألفابت بما يقرب من 100 مليار دولار في غضون أسبوع واحد من تعليق جيميني.

الانتقادات الاصطناعي الذكاء الاصطناعي

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