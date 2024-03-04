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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. كبسولة فضائية توثق لحظة اختراقها الغلاف الجوي| فيديو مذهل

الفضاء
الفضاء

نجحت شركة أبحاث الفضاء Varda Space Industries، المقرة في الولايات المتحدة، في تحقيق إنجاز فضائي بارز، بعد هبوط كبسولة فضائية في صحراء يوتا. 

تتميز الكبسولة بعرض يبلغ 90 سم ومزودة بكاميرا، حيث وثقت لقطات مذهلة أثناء عودتها إلى الغلاف الجوي للأرض واختراقه. 

وقد شاركت شركة Varda Space Industries مقطع فيديو يظهر عملية الهبوط الرائعة على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار إعجاب الجمهور بجمال الصور.

وقد انتشر الفيديو بسرعة واسعة، حيث حصد أكثر من مليون مشاهدة، وعبر المشاهدون عن إعجابهم بتجربة الألوان الفريدة التي عرضها الفيديو.

يأتي هذا الإنجاز كجزء من جهود شركة Varda لاختبار وتطوير تقنيات التصنيع الفضائي، حيث تم استخدام الكبسولة كجزء من مهمة مشتركة مع شركة SpaceX خلال مهمة "Transporter-8" التي تم إطلاقها في يونيو 2023. 

وتم استخدام الكبسولة خلال هذه المهمة لإنتاج بلورات من دواء يدعى "ريتونافير" في ظروف الجاذبية الصغرى.

كبسولة فضائية الغلاف الجوي الفضاء صحراء يوتا

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