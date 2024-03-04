استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم الأمعري برام الله

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الإثنين، استشهاد الطفل الفلسطيني مصطفى أبو شلبك (16 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم الأمعري في رام الله.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن قوات الاحتلال اقتحمت في ساعات الصباح الأولى مخيم الأمعري، واندلعت مواجهات أطلقت خلالها الرصاص الحي صوب الشبان، ما أدى لإصابة الطفل أبو شلبك في الرقبة والصدر وهو من مخيم قلنديا، ونقل إلى مجمع فلسطين الطبي حيث أعلن الأطباء استشهاده.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال تمركزت عند المدخل الرئيسي للمخيم، عقب اقتحامه لعدة ساعات.