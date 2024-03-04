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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الستارة السبب.. ربة منزل تلقى مصرعها إثر سقوطها من الطابق الرابع بالقليوبية

التصريح بدفن جثة
التصريح بدفن جثة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها اثر سقوطها من الطابق الرابع بمسكنها بمنطقة السقيلي بدائرة قسم شرطة الخصوص اثناء تركيبها ستارة، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفاه. 


وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من شرطة النجدة يفيد مصرع ربة منزل تدعى بدور. س، 30 سنة ربة منزل اثر سقوطها من الطابق الرابع من شرفة مسكنها بدائرة قسم شرطة الخصوص.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين ان المتوفاة اثناء تركيبها ستارة بشرفة مسكنها من الطابق الرابع سقطت مماادى الى اصابتها بكسور متفرقة ونزيف بالمخ اودى بحياتها.
وافاد اهلية المتوفاة، انه لا توجد شبهه جنائية بالواقعة وصرحت جهات التحقيق بالدفن.

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